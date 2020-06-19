Москва, , 21:19 — REGNUM Система электронного дистанционного голосования, при помощи которой будет происходить в том числе и голосование по поправкам в Конституцию РФ, показала свою работоспособность. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием.

«Завершилось тестирование платформы 2020og.ru, где 25 июня начнется голосование по изменениям к Конституции», — сказано в сообщении.

Голосование длилось два дня и проходило в двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде. Всего в нём приняли участие свыше 87 тысяч человек.

«Результат обработки голосов будет известен через несколько часов. Пока же можно говорить о том, что система успешно справилась с работой и доказала свою надежность», — отмечается в сообщении штаба.

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