Москва, , 21:12 — REGNUM Рекомендации представителей Роспотребнадзора, разработанные для туристической сферы в свете пандемии коронавируса, выглядят формально и влияют на цены для туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель компании Jey Camp Матвей Амагаев.

«Рекомендации Роспотребнадзора выглядят непродуманными и формальными и очень сильно увеличивают затраты на размещение и организацию отдыха. Всё это в результате влияет на цены для клиентов, в том числе для организованных групп, которые должны были заезжать на отдых. Сейчас лето, и во многие отели приезжают также детские группы c развлекательными, образовательными и спортивными целями», — сказал Амагаев.

По его словам, требования, которые выдвигаются сегодня Роспотребнадзором для туристического рынка, трудно реализуемы и не всегда адекватны в текущей экономической и эпидемиологической ситуации: «Например, организованные группы должны селиться в номера по одному, весь персонал и отдыхающие должны носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. В жару выполнять все эти распоряжения будет затруднительно, поэтому разумно считать их рекомендациями, но никак не обязательными к исполнению».

Амагаев считает, что «в любой сложной ситуации должен быть компромисс»: «Например, в авиационной отрасли распоряжение сажать пассажиров в самолет через одного очень быстро было оспорено активными участниками рынка. В результате это ограничение сняли. Индустрия крупная, более влиятельная и заметная — поэтому государственная структура вынуждена учитывать ее мнение».

Он напомнил, что детским лагерям Роспотребнадзор рекомендует организовывать смены с 50% заселения, не проводить массовые мероприятия, не выпускать персонал за пределы лагеря, включая хозяйственный, а также не нанимать жителей других регионов: «При этом отсутствуют чёткие ограничения по количеству людей на мероприятиях и не учитывается наличие квалифицированных кадров в регионе».

Амагаев подчеркнул, что все излишние и непродуманные правила очень сильно влияют на всю отрасль и ставят под угрозу функционирование многих туристических организаций. Он посетовал на то, что туристический рынок пока что не очень активен в отстаивании своих взглядов.