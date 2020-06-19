Белград, , 21:06 — REGNUM Один пациент с COVID-19 умер в Сербии за сутки, сообщили 19 июня в сербском минздраве.

Общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло 259. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 — 12 709, причём за последние сутки выявлено 93 новых случая инфицирования коронавирусом.

Летальность от COVID-19 в Сербии составляет 2,04%. Число выздоровевших достигло 11 511. Лечение сейчас продолжают 939 человека.

Сербия занимает на сегодняшний день в мире 56-е место по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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