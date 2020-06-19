Оренбург, , 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет. Решение принято 19 июня на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.

Между тем режим повышенной готовности продлен до 5 июля.

Напомним, режим ответственного поведения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе ввели с 1 апреля. С учётом изменений эпидобстановки в губернаторский указ вносятся изменения.

Стоит отметить, в Оренбуржье с начала пандемии зафиксировано 3 067 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 2 301 пациент. Скончались 13 пациентов.