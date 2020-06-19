Москва, , 20:59 — REGNUM Около 90 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области приняли участие в тестировании системы электронного онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 19 июня сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Явка на тестовое голосование составила 11%, всего проголосовали менее 90 тысяч граждан. В настоящее время производится сборка ключа для дешифровки, который был разделён на пять частей и хранился у пяти разных людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале общегородского тестирования электронной системы голосования по поправкам к Конституции РФ. Электронный эксперимент был закончен в 20:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве «репетируют» электронное голосование по поправкам к Конституции