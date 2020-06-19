Эр-Рияд, , 20:55 — REGNUM Суточный прирост выявленных в Саудовской Аравии случаев заражения коронавирусом составил 4301, сообщили 19 июня в минздраве королевства.

По словам главы ведомства Мухаммеда Абделя Али, общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 150 292, летальных исходов 1184, причём за последние сутки скончались 45 пациентов с COVID-19.

Летальность составляет на сегодняшний день 0,79%, число излечившихся — 95 764, причём за последние сутки поправились 1849 человек.

Али «Распространение вируса вызвано нежеланием носить маски и соблюдать дистанцию».

В настоящее время 53 344 жителя Саудовской Аравии продолжают лечение от COVID-19. Страна находится на 16-м месте в мире по числу заразившихся вирусом SARS-CoV-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, барьер в 120 тысяч заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии был преодолён 13 июня.

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