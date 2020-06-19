Владимир, , 20:38 — REGNUM Во Владимирской области с 23 июня смогут возобновить работу кафе и рестораны на свежем воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Снятие ограничений касается предприятий общественного питания с обслуживанием на открытом воздухе, в том числе на летних верандах и террасах. Для этого они должны расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра, регулярно обрабатывать поверхности дезинфицирующим раствором и минимизировать очереди и скопления клиентов.

Предприятия общепита, работающие на вынос и на доставку заказов, а также столовые организаций, деятельность которых не приостановлена, продолжат работу в прежнем режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Владимирской области разрешили ходить по кладбищам в масках