Астрахань, , 20:31 — REGNUM В Астраханской области с 25 июня по 1 июля во время голосования по поправкам в Конституцию РФ будут работать выездные бригады из состава участковых избирательных комиссий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для этого нужно сообщить заранее по телефону, через интернет, через родственников или соседей. В избирательные комиссии поступило 4,5 тыс. таких заявлений, в основном — от граждан старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Голосование будет организовано бесконтактно, с соблюдением всех мер предосторожности. Каждому, кто голосует на дому, выдадут пакет, где будут маска, перчатки, антисептик и одноразовая ручка.

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