Бишкек, , 20:30 — REGNUM В Киргизию удалось вернуть еще 170 киргизстанцев, застрявших в Якутии из-за закрытия границ и пассажирского авиасообщения между странами по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Для возвращения на родину киргизских граждан российская сторона по просьбе министерства иностранных дел Киргизии и при содействии киргизской диаспоры Республики Саха организовала чартерный рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск — Бишкек.

В список пассажиров на этот авиарейс были включены киргизстанские студенты, обучающиеся в якутских вузах, беременные женщины и дети, а также лица, имеющие тяжелые заболевания и нуждающиеся в срочном возвращении в Киргизию.

Все вернувшихся из Якутии киргизстанцев сразу после прибытия в Киргизию поместили под наблюдение врачей в обсервации, чтобы избежать возможные риски распространения коронавируса.