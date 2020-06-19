Челябинск, , 20:30 — REGNUM В Челябинске за январь=май сотрудники полиции составили более 1400 протоколов за нарушение покоя и тишины граждан в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Протоколы были направлены в суды. А они в свою очередь наложили на нарушителей штрафы на общую сумму 500 тыс. рублей.

В мэрии напоминают, что шуметь запрещено с 22:00 до 06:00 в рабочие дни. По выходным и праздникам график другой: с 23:00 до 08:00. За нарушение граждане могут заплатить штраф в сумме от одной до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц ответственность установлена в размере 5−25 тыс. рублей, а для юридических лиц — 10−100 тыс.