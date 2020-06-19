Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста. Движение поездов запущено по альтернативному пути. Об этом сегодня заявил глава Октябрьской железной дороги Виктор Голомаздин.
Работы по строительству обводной дороги проходили в сложных рельефных условиях. Рабочие вывезли 52 тыс. кубометров скальных пород.
Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный мост через реку Кола рухнул 1 июня. Конструкцию обещали восстановить к октябрю 2020 года.