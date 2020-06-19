Астрахань, , 20:22 — REGNUM В Астраханской области для голосования по поправкам в конституцию избирательные участки обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами: одноразовыми масками, перчатками и халатами, защитными экранами и бесконтактными термометрами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Регион для этих целей закупил 19,5 тонны антисептических средств. Первая партия средств защиты уже поступила на склад. На участках будут установлены сигнальные ленты, чтобы пришедшие на голосование соблюдали дистанцию в два метра. На входе установят специальные дезинфицирующие коврики для ног. Людям будут замерять температуру, выдавать маски и антисептики. Всех членов участковых комиссий обеспечат защитными экранами.

«Наша первоочередная задача — безопасность всех участников голосования. И в этой связи принимаются беспрецедентные меры», — рассказала секретарь областной избирательной комиссии Лариса Елдышева.

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