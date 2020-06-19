Челябинск, , 20:06 — REGNUM В Кизильском районе Челябинской области прокуратура требует от руководства муниципалитета устранить нарушение жилищных прав ребёнка-инвалида. В ходе проверки стало известно, что ему до сих пор не оборудован пандус, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Известно, что 20 апреля от матери ребёнка в мэрию поступило заявление о том, чтобы обследовать жильё. Это было сделано, и в акте отразили возможность создать на входе пандус. Но сроки установки и источник финансирования до сих пор не определены. План мероприятий тоже не разработан.

Проверка также показала, что муниципальная программа, которая предусматривает мероприятия по приспособлению жилья инвалидов к их потребностям, не принята, а финансирование не планируется. Главе муниципального района внесено представление об устранении нарушений.