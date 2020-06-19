Махачкала, , 19:50 — REGNUM Из Дагестана возвращается бригада московских врачей во главе с главным врачом столичной больницы №40 Денисом Проценко.

«Мы уезжаем отсюда, понимая, что количество заболеваний, госпитализаций в республике снижается, и снижается резко, что большинство стационаров, которые были перепрофилированы, возвращаются в мирную жизнь», — цитирует слова Проценко ТАСС.

Проценко отметил, что в северокавказской республике его бригада работала восемь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по прибытии в Дагестан Проценко заявил, что прибывшая в Дагестан бригада врачей из Москвы направлена в республику не для проверки коллег, работающих в больницах региона, а для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.