Рим, , 19:45 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 19 июня, в Италии умерли 34 561 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 47 (днём ранее — на 66), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 181 907 человек, за день этот показатель увеличился на 1363 (днем ранее — на 1089).

Число подтвержденных носителей (после внесения корректив в данные по ряду регионов) сократилось на 148 (днем ранее — увеличилось на 333). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 011. В настоящее время заражены 21 543 человек — на 1558 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.