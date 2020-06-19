Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Пользователи известного сайта Metacritic «уничтожают» рейтинг игры The Last of Us Part II, сейчас она имеет 3,4 балла (из 10) от обычных пользователей, при том, что критики поставили ей оценку 95 баллов (из 100). Об этом 19 июня сообщит журнал Forbes.

Автор статьи обратил внимание, что время прохождения игры должно составлять около 25−30 часов, однако подобная картина сформировалась через семь часов после релиза. Он отмечает: с большой долей вероятости это может означать, что люди, оставляющие негативные отзывы, скорее всего, провели в игре лишь несколько часов или вообще в неё не играли.

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.

Кроме того, он предположил: дело может быть в том, что ранее в сеть «утекло» множество спойлеров, касающихся сюжета игры, или в том, что многим сложность управления в игре может показаться «экстремальной».

Напомним, продажу The Last of Us Part II запретили в некоторых странах. В частности, она отсутствует в онлайн-магазинах PlayStation в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

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