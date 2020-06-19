Пермь, , 19:38 — REGNUM В Пермском крае режим ответственного поведения граждан продлен до 1 июля. Решение принято 19 июня на заседании оперштаба по борьбе с COVID — 19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что население ждёт снятия режима ответственного поведения, но важно не допустить новых вспышек инфекции.

Он поручил профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапу. В первую очередь это касается деятельности торговых центров, общепита, детских лагерей. «Такой график нам нужен, но в первую очередь будем ориентироваться на уровень заболеваемости», — отметил Дмитрий Махонин.

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