Женева, Швейцария, , 19:24 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом гендиректор ВОЗ заявил сегодня, 19 июня, на брифинге в Женеве.

Гебрейесус напомнил, что 18 июня ВОЗ зафиксировала 150 тыс. случаев COVID-19 по всему миру. Больше половины этих случаев выявлено в Южной и Северной Америке, много случаев в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

«Вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики. Однако вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен», — сказал Гебрейесус.

Он призвал страны и их граждан сохранять предельную бдительность и соблюдать меры предосторожности. Также нужно продолжать выявление и изоляцию заболевших.