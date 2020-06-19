Сосновский район, Челябинская область, , 19:08 — REGNUM В Челябинской области жительница Сосновского района оштрафована за обвинение своего сожителя в совершении особо тяжкого преступлении. Её показания оказались ложными, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

47-летняя гражданка ночью 16 февраля обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её дочери. Но в ходе проверки оказалось, что её сожитель не совершал этого преступления. Против женщины завели уголовное дело.

Затем гражданка призналась, что на почве конфликта оговорила мужчину. Теперь она должна уплатить судебный штраф.