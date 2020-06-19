Москва, , 19:07 — REGNUM В Москве задержали известного блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает 19 июня Telegram-канал Mash.

Источник отмечает, что Гасанов во время задержания находился в салоне нового «Роллс-Ройса Куллинан» на Большой Дорогомиловской улице. Машина находилась в розыске из-за долгов.

В социальной сети Instagram у Гусейнова более 14 млн подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорошевский суд в Москве признал блогера Гусейна Гасанова виновным в езде на машине с нарушением правил установки регистрационных знаков.