Рим, , 19:02 — REGNUM В национальной ассоциации ветеранов Италии в пятницу, 19 июня, раскритиковали действия активистов, которые наносят ущерб «расистским» памятникам и «переименовывают» улицы, передает Adnkronos.

Как сообщалось ранее, в ночь с четверга на пятницу активисты посредством порчи таблички «переименовали» одну из римских улиц в улицу «Джорджа Флойда и Белаля Бен Миссо». В ту же ночь пострадал и бюст командующего итальянскими войсками в Эритрее генерала Антонио Бальдиссеры — он был облит красной краской.

История должна быть «выше политики», а акты вандализма в отношении памятников свидетельствуют лишь об отсутствии культуры у «активистов» и не имеют никакого отношения к демократии, отметили руководители ассоциации.

Читайте также: В Риме начали портить памятники и «переименовывать» улицы