Курган, , 19:01 — REGNUM В Курганской области с 20 июня снимают ограничения по въезду в регион. Прибывающим в Зауралье, больше не нужно предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Исключение составят те, кто приедет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии, Мурманской области. Причём для прибывших из этих регионов остаётся обязательная двухнедельная изоляция.

Отмечается, что в Курганской области остаётся в действии обязательный масочный режим, в общественном транспорте требуется ездить ещё и в перчатках. Людям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, рекомендовано как можно реже выходить из дома.