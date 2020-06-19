Екатеринбург, 19 июня 2020, 18:57 — REGNUM В Свердловской области на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу записались уже 18 000 человек. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
В тестировании могут принять участие дети и взрослые.
«Порядка 18 000 человек записалось на исследование, которое проводит Роспотребнадзор», — сказал чиновник.
Примерно через две недели власти установят, у какой части населения точно есть иммунитет к коронавирусу.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным расчётам руководства Свердловской области иммунитет к коронавирусу есть у 6−7% жителей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге в больнице № 40 ввели карантин по коронавирусу