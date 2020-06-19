Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM В Свердловской области на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу записались уже 18 000 человек. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

В тестировании могут принять участие дети и взрослые.

«Порядка 18 000 человек записалось на исследование, которое проводит Роспотребнадзор», — сказал чиновник.

Примерно через две недели власти установят, у какой части населения точно есть иммунитет к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным расчётам руководства Свердловской области иммунитет к коронавирусу есть у 6−7% жителей.

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