Киев, , 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства сегодня, 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в последнее время на Украине очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решив, что «коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет».

«И вот мы получили результат — сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием. Это очень тревожная статистика, который свидетельствует о начале новой волны заболевания», — заявил глава правительства.

Он заявил, что очередная волна роста заболеваний должна стать сигналом того, что коронавирус — «это не фейк, не придуманные вещи».

Премьер отметил, что действенный способ победить болезнь — соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине официально подтвердили 921 новый случай коронавирусной болезни. Это новый антирекорд, причем два предыдущих были зафиксированы 17 и 18 июня. Таким образом, всего в стране насчитывается 34 984 заболевших. Ранее сегодня на совещании при участии президента Зеленского власти дали понять, что усиления карантина не будет, поскольку это означает «жесткий удар» по экономике.