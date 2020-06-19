Казань, , 18:26 — REGNUM В Татарии приютских животных разрешили усыплять только в случае непереносимых страданий. Соответствующие изменения были внесены в постановление кабмина РТ.

В документе говорится, что «животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

В 2019 году в Татарии отловлено свыше 19 тыс. бездомных животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2020 году увеличат бюджет на отлов бездомных животных до 56,5 млн рублей.

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