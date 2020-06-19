Курск, 19 июня 2020, 18:09 — REGNUM В Курской области поэтапно возобновят плановую медицинскую помощь в районных больницах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, для оказания терапевтической стоматологической помощи открылись две государственные поликлиники в Курске, с 22 июня начинает деятельность стоматологическое отделение в Железногорске.
В Октябрьском районе состоялся первый выездной прием пациентов на базе мобильного медицинского комплекса. В мобильном медицинском комплексе работают терапевт, врач УЗИ, функциональный диагност, акушерка и лаборант. На первый прием мобильного медицинского комплекса в селе Дьяконово были записаны девять человек.
С 22 июня подобная работа возобновится и в других районах области. Медицинские мобильные комплексы начнут проводить диагностику пациентов в Глушковском, Кореневском, Курском, Медвенском, Октябрьском и Суджанском районах по предварительной записи. Она доступна по телефонам центральных районных больниц или на местных ФАПах.
После 1 июля плановая работа поликлиник региона может возобновиться, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас медпомощь оказывается в экстренных случаях, заочно и при вызове врача на дом.
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