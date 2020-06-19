Курск, , 18:09 — REGNUM В Курской области поэтапно возобновят плановую медицинскую помощь в районных больницах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, для оказания терапевтической стоматологической помощи открылись две государственные поликлиники в Курске, с 22 июня начинает деятельность стоматологическое отделение в Железногорске.

В Октябрьском районе состоялся первый выездной прием пациентов на базе мобильного медицинского комплекса. В мобильном медицинском комплексе работают терапевт, врач УЗИ, функциональный диагност, акушерка и лаборант. На первый прием мобильного медицинского комплекса в селе Дьяконово были записаны девять человек.

«С соблюдением санитарных мер будем принимать в отдаленных населенных пунктах пациентов из диспансерных групп — ветеранов, пенсионеров. Мобильный медицинский комплекс для таких выездов удобен. В прошлом году с его помощью мы осмотрели около 1,1 тыс. человек, в этом году успели до пандемии сделать 23 выезда, приняли 250 граждан», — рассказал главврач Октябрьской центральной районной больницы Николай Мишин.

С 22 июня подобная работа возобновится и в других районах области. Медицинские мобильные комплексы начнут проводить диагностику пациентов в Глушковском, Кореневском, Курском, Медвенском, Октябрьском и Суджанском районах по предварительной записи. Она доступна по телефонам центральных районных больниц или на местных ФАПах.

После 1 июля плановая работа поликлиник региона может возобновиться, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас медпомощь оказывается в экстренных случаях, заочно и при вызове врача на дом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области 2,5 тыс. человек выздоровели после заражения SARS-CoV-2