Симферополь, , 18:07 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на ослабление ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил журналистам 19 июня.

«Нужно соблюдать меры предосторожности: социальная дистанция, маски в общественных местах. Я принципиальное решение принял — мы никого не штрафуем за отсутствие масок в общественных местах, хотя рекомендуем их носить. Штрафами делу не поможешь. Надо убеждать граждан, что здоровье — в том числе их зона ответственности», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму полностью отменили режим самоизоляции и обязательное помещение в обсерватор российских граждан, прибывающих на полуостров из других субъектов РФ. С 1 июля средства размещения открываются для приёма туристов.

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