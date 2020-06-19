Симферополь, 19 июня 2020, 18:07 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на ослабление ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил журналистам 19 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму полностью отменили режим самоизоляции и обязательное помещение в обсерватор российских граждан, прибывающих на полуостров из других субъектов РФ. С 1 июля средства размещения открываются для приёма туристов.
Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: в Крыму удалось избежать негативного сценария с коронавирусом