Симферополь, 19 июня 2020, 18:05 — REGNUM Принятые меры борьбы с распространением коронавируса и ответственность крымчан помогли избежать негативного сценария развития событий в Крыму. Об этом 19 июня журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона призвал сограждан учиться жить и работать по новым правилам в условиях коронавируса, до тех пор, пока не изобретут против него вакцину.
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