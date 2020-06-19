Симферополь, , 18:05 — REGNUM Принятые меры борьбы с распространением коронавируса и ответственность крымчан помогли избежать негативного сценария развития событий в Крыму. Об этом 19 июня журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Благодаря дисциплине крымчан и принятым федеральными и региональными властями мерам профилактики в Крыму наблюдается относительно небольшое число заболевших коронавирусом по сравнению с другими субъектами», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона призвал сограждан учиться жить и работать по новым правилам в условиях коронавируса, до тех пор, пока не изобретут против него вакцину.

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