Красногорск, , 18:03 — REGNUM Тест на антитела к COVID-19 смогут сдать в поликлиниках все желающие жители Московской области. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

До сих пор этот тест делали исключительно медработникам и пациентам. Теперь этот тест доступен любому желающему, для этого нужно обратиться в районную поликлинику.

Для прохождения теста на антитела к COVID-19 жители региона могут записаться на сайте госуслуг в процедурный кабинет. В настоящее время производится закупка необходимого медицинского оборудования и материалов для проведения тестов из расчёта до 20 тысяч исследований в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приморье восемь дней будут тестировать на антитела к COVID-19.

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