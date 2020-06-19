Симферополь, , 18:02 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал сограждан учиться жить и работать по новым правилам в условиях коронавируса. Об этом он заявил 19 июня журналистам.

«Сейчас только ленивый не говорит о второй волне, все рассказывают, что она будет. Я говорю о том, что коронавирус будет с нами всегда. Мы уже никогда от него не избавимся, ничего не сделаешь. После того, как будет изобретена вакцина, это будет как обыкновенная простуда. Просто надо научиться жить и работать по новым правилам, двигаться вперёд», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек, 8 из них — сотрудники евпаторийской инфекционной больницы. С начала пандемии в регионе подтверждено 590 положительных тестов на новую инфекцию, 20 человек скончались.

Читайте развитие сюжета: Аксёнов: в Крыму удалось избежать негативного сценария с коронавирусом