Симферополь, 19 июня 2020, 18:02 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал сограждан учиться жить и работать по новым правилам в условиях коронавируса. Об этом он заявил 19 июня журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек, 8 из них — сотрудники евпаторийской инфекционной больницы. С начала пандемии в регионе подтверждено 590 положительных тестов на новую инфекцию, 20 человек скончались.
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