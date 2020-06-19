Иваново, , 17:54 — REGNUM Ивановский областной суд вынес решение об отказе в удовлетворении административного иска, поданного к губернатору региона Станиславу Воскресенскому о признании неконституционным указа «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Адвокат Оскар Черджиев оспаривал пункт, обязывающий граждан оставаться по месту своего проживания. По мнению истца, это требование противоречит Конституции РФ. 17 июня областной суд признал указ законным и отказал в удовлетворении иска, сообщил портал IvanovoNews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербургский городской суд был подан коллективный иск к правительству города об оспаривании законности постановления №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».