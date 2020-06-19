Миасс, Челябинская область, , 17:46 — REGNUM В Миассе Челябинской области осуждён сотрудник местного Центра гигиены и эпидемиологии. Ему вменили получение взятки в размере 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году этот гражданин был заместителем главврача по санэпидемвопросам. Деньги он получил за то, что без необходимых осмотров и исследований изготовил заключение с ложными данными о соответствии помещений, территории и оборудования нежилого здания требованиям, предусмотренным СанПИН 2.4.1.3049−13 для дошкольных образовательных организаций.

Суд назначил ему три года условно с таким же испытательным сроком. Также он заплатит заплатит штраф 150 тыс. рублей. Кроме этого он осуждён и за служебный подлог — к судебному штрафу в 100 тыс. рублей.