Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Власти Петербурга считают городские пляжи Курортного района «готовыми к лету». Чиновники проинспектировали пляжи и подтвердили, что «пляжи благоустроены, убраны, безопасны для отдыха и спортивных игр». «Комиссия не гарантирует качество воды», — замечают они.

Действительно, ранее Роспотребнадзор сообщил, что проверил воду со всех 24 пляжей Петербурга. К 17 июня специалисты отобрали 252 пробы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Они пришли к выводу, что абсолютно все водные акватории Петербурга, где находятся 24 пляжа, «не соответствуют требованиям санитарного законодательства».

В их число входят пляжи на Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, Колонистском пруду, озера Разлив, Финского залива, озера Безымянного, реки Ижоры, а также пляжи «Дюны» и «Морские Дубки».

Тем не менее, власти Курортного района пришли к выводу, что петербуржцы могут отдыхать у воды: у акватории Финского залива и озера Разлив расположено 14 городских пляжей общей площадью 90 га.

«Из новинок — в этом году на «Ласковом» пляже появились две металлические велопарковки, три питьевых фонтанчика и четыре душевые кабины», — сообщила директор СПБГБУ «Курортный берег» Витта Пахрамова.

«По акватории до глубины 1,5 м на пляжах Финского залива проведено водолазное обследование», — добавила она.