Ярославль, , 17:40 — REGNUM Ярославская область переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой постановление правительства Ярославской области. С 20 июня в регионе вновь разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов при обеспечении дистанции в полтора метра. Снова заработают фитнесс-центры.

Монтаж летних веранд в Ярославле

«Фитнес-центры смогут возобновить работу с посетителями по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра. Возобновляется работа учреждений спортивной подготовки, но без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов также не более чем на четверть», — отмечается в сообщении официального канала оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Ярославская медведица Маша ждет посетителей

В Ярославской области открыта территория музеев и музеев-заповедников, зоопарка. Но при этом допуск во внутренние помещения музеев невозможен, запрещено посещение территории организованными туристическими группами и использование аудиогидов.

«Могут открыться санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ. Библиотеки вправе работать с посетителями только в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Для этого у учреждения должен быть отдельный уличный вход, а также обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров», — отмечается в сообщении регионального оперштаба.

В регионе по-прежнему смогут работать непродовольственные магазины, но только с отдельным входом и общей площадью торгового зала не более 800 квадратных метров.

«Пока это промежуточный период — мы еще не можем открыть торговые центры и кафе. Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к обычному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации обстановки. Но важно помнить, что двигаться дальше сможем, только если каждый будет ответственно относиться к ситуации», — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В Ярославской области по-прежнему под запретом массовые мероприятия. Футбольный матч четвертьфинала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» 24 июня, скорее всего, пройдет без зрителей.

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