Волгоград, 19 июня 2020, 17:35 — REGNUM По подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда. Следствие полагает, что чиновник в разное время получил три взятки.
По предварительным данным, замглавы получил от представителей компании ООО «Жилэксперт» 50, 30 и 30 тысяч рублей. Таким образом фирму не должны были привлекать к административной ответственности. Следователи также подозревают его в превышении должностных полномочий.
Чиновник работал в администрации с 2017 года.