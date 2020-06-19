Волгоград, , 17:35 — REGNUM По подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда. Следствие полагает, что чиновник в разное время получил три взятки.

По предварительным данным, замглавы получил от представителей компании ООО «Жилэксперт» 50, 30 и 30 тысяч рублей. Таким образом фирму не должны были привлекать к административной ответственности. Следователи также подозревают его в превышении должностных полномочий.

Дмитрий Николаев. «Представитель компании попросил замглавы перечислить деньги сотруднику одного из МБУ. Они были потрачены на ремонт техники», — рассказал изданию « V1.ru » следователь следственного отдела по Краснооктябрьскому району города Волгограда СУ СКР региона

Чиновник работал в администрации с 2017 года.