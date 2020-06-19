Владимир, , 17:23 — REGNUM Во Владимирской области с 18 июня снят запрет на посещение кладбищ, установленный ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Посещать кладбища можно только в средствах индивидуальной защиты и соблюдая безопасную дистанцию не менее 1,5 метра. Доехать до кладбищ жители региона могут на личном транспорте.

«Есть традиция 22 июня — в День памяти и скорби — посещать мемориалы и места, где похоронены герои Победы. У нас в области из-за коронавируса с апреля кладбища закрыты для посещения вне похорон. В Нижнем Новгороде, Подмосковье и ряде других регионов их уже открыли для жителей с условием обязательного ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции. Считаю, что на первом этапе снятия ограничений это вполне допустимо и во Владимирской области при соблюдении всех мер предосторожности», — прокомментировал губернатор Владимир Сипягин.

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