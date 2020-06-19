Волгоград, , 17:23 — REGNUM Утечка нефтепродуктов зафиксирована на двух нефтепроводах в Волгоградской области. Причиной чрезвычайной ситуации стала разгерметизация трубопровода, сообщили 19 июня в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Оперативные сообщения об инцидентах на нефтепроводах «Памятный» и «Жирновский» поступили в отделение Росприроднадзора 10 июня 2020 года. Специалисты осмотрели объекты и пришли к выводу, что утечка произошла из-за разгерметизации в результате точечной коррозии нижней образующей стенки трубопровода. Нефтепродукты разлились на прилегающие земельные участки в системе промысловых трубопроводов «Овражного» и «Жирновского» месторождения. Эксперты устанавливают площадь загрязнённых участков и степень загрязнения почвы и атмосферного воздуха.

Нефтепровод принадлежит ООО «Ритэк». По результатам получения лабораторных исследований будет принято процессуальное решение в отношении юридического лица.