Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 58 новых носителей коронавирусной инфекции и столько же пациентов выписали после выздоровления. Об этом сообщает 19 июня областной оперативный штаб.

По его данным, на сегодня за всё время пандемии в области выявлено 2303 подтвержденных случая инфицирования. Выздоровели 778 человек. Скончались от COVID-19 за всё время 20 жителей региона.

Под медицинским наблюдением на Новгородчине остаются 2618 человек. За всё время проведено 46 330 тестов на коронавирус.

Основным очагом эпидемии в регионе остается областной центр — в Великом Новгороде выявлено 1152 случая коронавируса. В окружающем его Новгородском районе — 217 случаев. В Чудовском районе заразились 229 человек, в Маловишерском — 203, в Старорусском — 125 человек. В остальных районах — от 3 до 54 случаев коронавируса на район.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Новгородской области отменен режим самоизоляции.

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