Воронеж, , 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

В целом действие ограничений на территории Воронежской области продлевается до 28 июня включительно. Обязательная самоизоляция для воронежцев старше 65 лет отменена, теперь она носит рекомендательный характер. В регионе также разрешена работа мебельных магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полторы недели уровень суточной заражаемости коронавирусом в регионе стабильно держится в районе 200 человек. Всего в регионе за три месяца подтвержден 5461 случай заражения коронавирусом, 2861 человек выздоровели, 30 пациентов скончались. По свидетельству специалистов, у 39% новых пациентов установить источник уже невозможно, что свидетельствует о плохом соблюдении масочного режима.