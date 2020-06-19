Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. Указ размещён на официальном портале правовой информации региона.

В области разрешили проводить официальные массовые мероприятия. Также можно организовывать спортивные мероприятия (с рядом условий — участники не должны занимать более 10% площадки, выбранной для инициативы).

Разрешена работа косметологических и массажных центров, фитнес-центров (для индивидуальных занятий).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили ограничение на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00 (время местное). Теперь алкоголь, как и раньше, нельзя покупать лишь с 23:00 до 8:00.