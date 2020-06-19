Челябинск, , 17:13 — REGNUM Супруг погибшей в ДТП жительницы Челябинска подал в суд иск на возмещение морального вреда. Размер составляет 2 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

У него остались двое детей. Их мать была сбита иномаркой 29 августа 2019 года на пешеходном переходе и 5 февраля 2020 года скончалась в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемый виновник аварии отдан под суд. Он частично признал свою вину.

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