Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 17:11 — REGNUM Во Владимирской области с 19 июня в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района отменяется карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Решение было принято «на основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования». Соответствующий указ подписал Губернатор Владимир Сипягин.

«Эта положительная тенденция — результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья жителей посёлка. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких», — прокомментировал Сипягин.

В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района из-за неблагополучной эпидобстановки продолжает действовать карантин. Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июня в Гус-Хрустальном районе подтвержден 601 случай заражения коронавирусом.

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