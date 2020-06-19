Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 19 июня 2020, 17:11 — REGNUM Во Владимирской области с 19 июня в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района отменяется карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Решение было принято «на основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования». Соответствующий указ подписал Губернатор Владимир Сипягин.
В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района из-за неблагополучной эпидобстановки продолжает действовать карантин. Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июня в Гус-Хрустальном районе подтвержден 601 случай заражения коронавирусом.
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