Пенза, , 17:14 — REGNUM В Пензе зоопарк вновь открывает свои двери. Посещения возобновятся с 20 июня, сообщили сотрудники заведения в официальной группе в соцсети.

Посетителям в зоопарке необходимо соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию. В местах общего пользования сделали разметку и установили санитайзеры. Все павильоны закрыты, но большинство животных находятся в летних вольерах и их можно увидеть. Точки общепита работают только на вынос.

Ограничений по количеству посетителей на территории зоопарка нет. Парк будет работать в весенне-летнем режиме с 8:00 до 21:00, кассы до 20:00.

«Приходите в гости. Мы соскучились по вам», — приглашают работники учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 19 июня осуществляется переход на второй этап снятия ограничений.

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