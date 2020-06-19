Архангельск, , 17:11 — REGNUM В Архангельскевступил в законную силу приговор в отношении одного и руководителей УМВД России по Архангельской области и двух бывших сотрудников полиции.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ России, замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области Николай Гриньков был признан виновным в получении крупной взятки через посредника Архангельским областным судом. Приговор был вынесен также в отношении двух бывших сотрудников органов внутренних дел Павла Ролдугина и Александра Воронухина, которые выступили посредниками Гринькова.

«Гриньков в период с февраля по апрель 2018 при посредничестве действующих в составе группы лиц по предварительному сговору по его поручению Воронухина и Ролдугина получил от представителя двух коммерческих организаций, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, взятку в виде 3 000 000 рублей за предоставление подробной информации о проверке, проводимой в УЭБиПК в отношении данных юридических лиц на предмет выявления признаков налоговых преступлений, и прекращение проверочных мероприятий с благоприятным для передававшего незаконное денежное вознаграждение лица исходом», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда Гринькова лишили звания «полковник полиции» и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Ролдугин проведет в колонии 8 лет и 1 месяц, Воронухин — 5 лет и 1 месяц.

Апелляционный суд оставил решение Архангельского областного суда без изменений.