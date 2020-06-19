Челябинск, , 17:08 — REGNUM В Челябинске под суд отдан 37-летний местный житель. Ему вменяют нарушение Правил дорожного движения, повлекшее гибель человека сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что утром 29 августа 2019 года этот гражданин наехал на девушку. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе уу дома №40 на ул. Гагарина.

Пострадавшая была госпитализирована и 5 февраля 2020 года скончалась. Обвиняемый признал вину частично. Дело рассмотрит Ленинский райсуд.

Читайте развитие сюжета: Сбившему девушку челябинцу предъявили иск на 2 млн рублей