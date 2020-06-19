Москва, , 17:05 — REGNUM В Москве утверждён проект планировки территории у села Остафьево поселения Рязановское. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В документе содержится план строительства новой улично-дорожной сети, которая обеспечит обслуживание новой жилой застройки и её связи с дорожной сетью городского значения.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу между городами Москва и Казань могут начать строить в конце 2020 года.

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