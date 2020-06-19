Владимир, , 17:03 — REGNUM Во Владимирской области с 18 июня перестало действовать ограничение розничной продажи алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Утратило силу постановление губернатора, согласно которому розничным торговым точкам запрещалось продавать алкогольную продукцию с 19:00 до 10:00 часов следующего дня.

С 18 июня спиртное в регионе продаётся, как и раньше, с 9:00 до 21:00.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ограничение было введено 14 апреля, почти через месяц после введения режима повышенной готовности. Режим самоизоляции длится в регионе с 31 марта.

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