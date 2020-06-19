Челябинск, , 17:02 — REGNUM В Челябинской области прокуратура и региональный уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили омбудсмен Юлия Сударенко и прокурор Виталий Лопин, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ предполагает взаимный обмен данными о выявленных случаях нарушений прав и свобод граждан, а также сотрудничество в плане совершенствования законодательства о свободах и правах населения. Кроме того, есть в нём и положение о проведении совместных проверок по поступающим обращениям граждан, находящихся в том числе и в местах принудительного содержания.

Информация о мерах, принятых в рамках исполнения данного соглашения, будет публиковаться в СМИ.