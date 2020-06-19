Рязань, , 16:58 — REGNUM Второй ангиограф закупили для областного клинического кардиологического диспансера в Рязани. Для установки аппаратуры сейчас ведётся реконструкция в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, сообщили 19 июня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Для нового ангиографа выделили четыре помещения, сам аппарат разместится в комнате площадью 43 кв. м. Один аппарат будут использовать в операционной, где оказывается круглосуточно экстренная помощь, другой — для диагностики и плановых операций.

«Ежегодно мы проводим более 4,5 тысяч ангиографических исследований и операций. Использование нового аппарата позволит значительно улучшить качество ангиографической диагностики и увеличить объёмы высокотехнологичной медпомощи на самом современном уровне», — сказал главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.

Оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Здравоохранение», стоимость ангиографа более 50 млн рублей.