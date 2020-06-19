Астрахань, , 16:47 — REGNUM В инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы скончался 73-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июня в пресс-службе областного правительства.

До госпитализации пациент три дня находился на амбулаторном лечении. 29 мая у него подтвердилось заражение коронавирусом и температура повысилась до 38 градусов. Скорая помощь доставила его в клиническую больницу РЖД на компьютерную томографию. Была выявлена двусторонняя пневмония, после чего пациент был госпитализирован в Александро-Мариинскую ОКБ. Там, несмотря на лечение, его состояние ухудшалось. 15 июня его перевели на аппарат ИВЛ, в тот же день мужчина скончался.

Всего на территории Астраханской области зарегистрировано 27 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом